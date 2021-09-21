ЄСПЛ визнав Росію відповідальною за смерть експрацівника ФСБ Литвиненка. Його отруїли радіоактивним полонієм

Європейський суд з прав людини постановив, що Росія відповідальна за смерть колишнього співробітника російських спецслужб Олександра Литвиненка, і присудив €100 тисяч компенсації його дружині.

Про це йдеться у рішенні суду, яке оприлюднили у вівторок, 21 вересня.

Громадське розслідування у Британії показало, що вбивство вчинив Андрій Луговий і Дмитро Ковтун, що діяли від імені іншої людини. Суд, зокрема, встановив наявність вагомих доказів того, що при отруєнні Литвиненка, Луговий і Ковтун діяли як агенти російської держави. Суд також не знайшов доказів того, що у Лугового та Ковтуна була якась особиста причина вбити Литвиненко.

Однак російський уряд не надав задовільних і переконливих пояснень подій та не спростував висновки розслідування. Суд також встановив, що російська влада не провела ефективного внутрішньодержавного розслідування, яке могло б привести до встановлення фактів і, при необхідності, покаранню винних у вбивстві.

Росія також має виплатити €22 500 як компенсації за судові витрати.

Хто такий Олександр Литвиненко?

Литвиненко був співробітником радянських і російських спецслужб (1988—1999), згодом — опонент президента Росії Володимира Путіна. Пізніше Литвиненко отримав політичний притулок у Великій Британії.

У листопаді 2006 року в Лондоні Литвиненко зустрівся з ексспівробітником ФСБ Андрієм Луговим, після чого потрапив до лікарні з отруєнням. Литвиненко помер 23 листопада 2006 року від променевої хвороби, яку викликало отруєння полонієм-210. Розслідування Британії встановило, що до цього злочину причетні нинішній депутат Держдуми Андрій Луговий і підприємець Дмитро Ковтун.

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