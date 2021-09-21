ЕСПЧ признал Россию ответственной за смерть экс-сотрудника ФСБ Литвиненко. Его отравили радиоактивным полонием

Европейский суд по правам человека постановил, что Россия ответственна за смерть бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко, и присудил €100 тысяч компенсации его жене.
Об этом говорится в решении суда, которое обнародовали во вторник, 21 сентября.
Общественное расследование в Британии показало, что убийство совершил Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун. Суд, в частности, установил наличие веских доказательств того, что при отравлении Литвиненко, Луговой и Ковтун действовали как агенты российского государства. Суд также не нашел доказательств того, что у Лугового и Ковтуна была какая-то личная причина убить Литвиненко.
Российское правительство не предоставило удовлетворительных и убедительных доказательств своей непричастности и не опровергло выводы расследования. Суд также установил, что российские власти не провели эффективного внутригосударственного расследования, которое могло бы привести к установлению фактов и, при необходимости, наказанию виновных в убийстве.
«Суд пришел к выводу, что РФ была ответственна за убийство Александра Литвиненко в Великобритании», — говорится в постановлении ЕСПЧ.
Россия также выплатить €22 500 в качестве компенсации за судебные издержки.
Кто такой Александр Литвиненко?
Литвиненко был сотрудником советских и российских спецслужб (1988—1999), после — оппонентом президента России Владимира Путина. Впоследствии Литвиненко получил политическое убежище в Великобритании.
В ноябре 2006 года в Лондоне Литвиненко встретился с экс-сотрудником ФСБ Андреем Луговым, после чего попал в больницу с отравлением. Литвиненко скончался 23 ноября 2006 года от лучевой болезни, которую вызвало отравление полонием-210. Расследование Великобритании установило, что к этому преступлению причастны нынешний депутат Госдумы Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун.
- Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в городе Солсбери 4 марта 2018 года. Британские власти обвинили в этом российские спецслужбы, в том числе офицеров Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ, которые работали под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов. Третьим подозреваемым россиянином оказался 45-летний Сергей Федотов, его настоящее имя — Денис Сергеев. Позже также стало известно, что к отравлению Скрипалей причастен еще один подозреваемый.
- Алексей Навальный попал в больницу Омска с сильным отравлением 20 августа, на следующий день его отправили самолетом в Германию. Позже правительство Германии и Организация по запрещению химического оружия заявили, что Навального отравили веществом из группы «Новичок».