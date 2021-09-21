ЕСПЧ признал Россию ответственной за смерть экс-сотрудника ФСБ Литвиненко. Его отравили радиоактивным полонием

Европейский суд по правам человека постановил, что Россия ответственна за смерть бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко, и присудил €100 тысяч компенсации его жене.

Об этом говорится в решении суда, которое обнародовали во вторник, 21 сентября.

Общественное расследование в Британии показало, что убийство совершил Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун. Суд, в частности, установил наличие веских доказательств того, что при отравлении Литвиненко, Луговой и Ковтун действовали как агенты российского государства. Суд также не нашел доказательств того, что у Лугового и Ковтуна была какая-то личная причина убить Литвиненко.

Российское правительство не предоставило удовлетворительных и убедительных доказательств своей непричастности и не опровергло выводы расследования. Суд также установил, что российские власти не провели эффективного внутригосударственного расследования, которое могло бы привести к установлению фактов и, при необходимости, наказанию виновных в убийстве.

«Суд пришел к выводу, что РФ была ответственна за убийство Александра Литвиненко в Великобритании», — говорится в постановлении ЕСПЧ.

Россия также выплатить €22 500 в качестве компенсации за судебные издержки.