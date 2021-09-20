ЦПК: Татаров досі має статус підозрюваного, а прокурори затягують передання його справи до суду

Заступник голови Офісу президента Олег Татаров досі має офіційний статус підозрюваного, але його справу щодо «квартир для Нацгвардії» ще не передали до суду.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, відповідаючи на запит Центру протидії корупції.
«Рішення про закриття провадження чи передачу його до суду не приймались, у зв’язку з чим відповідні відомості до ЄРДР не вносились. Процесуальний статус підозрюваних на цей час не змінювався», — цитує ЦПК заяву Офісу генпрокурора.
У Центрі протидії корупції зазначили, що затягування прокурорами передання справи до суду є порушенням закону.
«Керівник цих прокурорів — заступник Генерального прокурора Олексій Симоненко, який нещодавно гуляв на дні народження Татарова. Симоненко залишався там чи не найдовше — він святкував разом із іменинником і після третьої ночі, коли всі інші гості вже поїхали додому», — додали в ЦПК.
- На початку серпня президент Володимир Зеленський призначив заступником голови Офісу президента адвоката Олега Татарова — він курирує реформу правоохоронної системи. Це призначення розкритикували правозахисники, колишні активісти Майдану, багато адвокатів і політиків. Вони нагадали владі, що під час Революції гідності Татаров працював у МВС під керівництвом Віталія Захарченка й виправдовував силовиків, коли ті били й катували протестувальників. Татаров також був адвокатом нардепа від «Опозиційного блоку» Вадима Новинського, захищав колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова і називає Майдан «державним переворотом», а його учасників — «злочинцями».
- Окрім цього, Татарова підозрюють у причетності до справи про заволодіння 81 мільйоном гривень Нацгвардії. Офіс генерального прокурора забрав справу в НАБУ і передав її до СБУ, а САП після цього почала розслідувати втручання у справу Татарова.
- На початку вересня на святкуванні 39-го дня народження Олега Татарова у заміському ресторанному комплексі в Конча-Заспі журналісти помітили правоохоронців, повʼязаних із розслідуванням його справи.