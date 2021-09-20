ЦПК: У Татарова до сих пор статус подозреваемого, а прокуроры затягивают передачу его дела в суд

У замглавы Офиса президента Олега Татарова еще есть официальный статус подозреваемого, но его дело по «квартирам для Нацгвардии» еще не передали в суд.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, отвечая на запрос Центра противодействия коррупции.
«Решения о закрытии производства или передаче его в судебное заседание не принимались, в связи с чем соответствующие сведения в ЕРДР не вносились. Процессуальный статус подозреваемых в настоящее время не менялся», — цитирует ЦПК заявление Офиса генпрокурора.
В Центре противодействия коррупции отметили, что затягивание прокурорами передачи дела в суд является нарушением закона.
«Руководитель этих прокуроров — заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко, который недавно гулял на дне рождения Татарова. Симоненко оставался там чуть ли не дольше всех — он праздновал вместе с именинником и после трех ночи, когда все остальные гости уже уехали домой», — добавили в ЦПК.
- В начале августа президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента адвоката Олега Татарова — он курирует реформу правоохранительной системы. Это назначение раскритиковали правозащитники, бывшие активисты Майдана, многие адвокаты и политики. Они напомнили властям, что во время Революции достоинства Татаров работал в МВД под руководством Виталия Захарченко и оправдывал силовиков, когда они избивали и пытали протестующих. Татаров также был адвокатом нардепа от «Оппозиционного блока» Вадима Новинского, защищал бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова и называет Майдан «государственным переворотом», а его участников — «преступниками».
- Кроме этого, Татарова подозревают в причастности к делу о завладении 81 миллионом гривен Нацгвардии. Офис генерального прокурора забрал дело в НАБУ и передал его в СБУ, а САП после этого начала расследовать вмешательство в дело Татарова.
- В начале сентября на праздновании 39-го дня рождения Олега Татарова в загородном ресторанном комплексе в Конча-Заспе журналисты заметили правоохранителей, связанных с расследованием его дела.