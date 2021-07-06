Зеленский ответил на петицию, но отказался «немедленно увольнять» заместителя главы ОП Татарова

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о немедленном увольнении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова, которая набрала необходимые 25 тысяч подписей. Он отказался его увольнять, ведь «никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством».

Ответ обнародовали на сайте президента.

Зеленский объяснил, что Офис президента — это вспомогательный орган, а его должностные лица обязаны действовать только в пределах полномочий, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины: в соответствии с 19 статьей Конституции, никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством.