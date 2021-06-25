Госспецсвязь выяснила, как подпись Joe Biden появилась под петицией об увольнении Татарова: хакерская атака самого высокого уровня сложности

Государственная служба специальной связи провела аудит по обращению Офиса президента из-за подписи пользователя с именем Biden Joe под петицией об отставке заместителя руководителя ОП Олега Татарова — и выявили фиктивное голосование.

Об этом говорится в заявлении службы.

Во время аудита выявили факт фиктивного голосования с использованием похищенного ключа электронной подписи, который сгенерировал ПриватБанк. Такие действия называют целенаправленной хакерской атакой высокого уровня сложности. По оценкам экспертов Госспецсвязи, осуществить такую атаку можно только при выполнении не менее трех условий:

компрометация личного ключа (незаконное завладение и использование);

дорогостоящая направленная хакерская атака с подготовкой в несколько месяцев;

использование людей, имеющих доступ к генерированию ключей.

Спецсвязь уточнила, что у этого инцидента есть все признаки киберпреступления, которое угрожает национальной безопасности, поэтому сейчас вместе с СБУ проводят его технический анализ.

В службе отметили, что скомпрометированной электронной подписью невозможно было подписать любые документы (невозможно было подписать переоформление документов, перевод средств, подписание деклараций и т. д.)

Также специалисты Госспецсвязи начали проверку системы электронных доверительных услуг. Сейчас исследуется система выдачи ключей ПриватБанка на соответствие требованиям безопасности. Такая же профилактическая комплексная проверка ждет все учреждения, которые предоставляют доверительные услуги.

Напомним, что на подпись «Байдена» под петицией, которая набрала необходимые 25 тысяч голосов, обратил внимание глава общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин. В своем Telegram он писал, что этот факт может свидетельствовать о фальсификации процесса сбора подписей и незаконном вмешательстве в систему. Тогда Офис президента расценил это как манипуляцию и попросил провести проверку.