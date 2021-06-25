Держспецзв’язок зʼясував, як підпис Joe Biden зʼявився під петицією про звільнення Татарова: Хакерська атака найвищого рівня складності

Державна служба спеціального звʼязку провела аудит за зверненням Офісу президента через підпис користувача з імʼям Biden Joe під петицією про відставку заступника керівника ОП Олега Татарова — і виявили фіктивне голосування.

Про це йдеться у заяві служби.

Під час аудиту виявили факт фіктивного голосування з використанням викраденого ключа електронного підпису, який згенерував ПриватБанк. Такі дії називають цілеспрямованою хакерською атакою найвищого рівня складності. За оцінками експертів Держспецзв’язку, здійснити таку атаку можна лише за виконання щонайменше трьох умов:

компрометація особистого ключа (незаконне заволодіння та використання);

дороговартісна спрямована хакерська атака з кількамісячною підготовкою;

використання людей, які мають доступ до генерування ключів.

Спецзвʼязок уточнив, що цей інцидент має всі ознаки кіберзлочину, який загрожує національній безпеці, тому наразі разом із СБУ проводять його технічний аналіз.

У службі наголосили, що скомпрометованим електронним підписом неможливо було підписати будь-які документи (неможливо було підписати переоформлення документів, переведення коштів, підписання декларацій тощо).

Також спеціалісти Держспецзв’язку почали перевірку системи електронних довірчих послуг. Наразі досліджується система видачі ключів ПриватБанку на відповідність вимогам безпеки. Така сама профілактична комплексна перевірка чекає на всі установи, які надають довірчі послуги.

Нагадаємо, що на підпис «Байдена» під петицією, яка набрала необхідні 25 тисяч голосів, звернув увагу голова громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін. У своєму Telegram він писав, що цей факт може свідчити про фальсифікацію процесу збору підписів і незаконне втручання в систему. Тоді Офіс президента розцінив це як маніпуляцію і попросив провести перевірку.