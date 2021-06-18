Петиція про відставку Татарова набрала 25 тисяч голосів. Офіс президента вимагає зʼясувати, як її підписав «Байден»

Офіс президента звернувся до Державної служби спеціального звʼязку з вимогою пояснити, як петицію про відставку заступника керівника ОП Олега Татарова підписав користувач з імʼям Biden Joe.

Про це пише «Українська правда» з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Держспецзвʼязок просять перевірити надійність захисту електронних ресурсів влади. В ОП підпис «Байдена» розцінюють як маніпуляцію. У Держспецзвʼязку відповіли, що нададуть «вичерпну відповідь у найкоротші терміни».

Петиція про відставку Татарова вже набрала 25 тисяч підписів, необхідних для того, щоб її розглянув президент Володимир Зеленський. Станом на 16:30, її підписали 25 243 особи.