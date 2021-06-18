Петиция об отставке Татарова набрала 25 тысяч голосов. Офис президента требует выяснить, как ее подписал «Байден»

Офис президента обратился в Государственную службу специальной связи с требованием пояснить, как петицию об отставке заместителя руководителя ОП Олега Татарова подписал пользователь с именем Biden Joe.
Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Госспецсвязь просят проверить надежность защиты электронных ресурсов власти. В ОП подпись «Байдена» расценивают как манипуляцию. В Госспецсвязи ответили, что предоставят «исчерпывающий ответ в кратчайшие сроки».
Петиция об отставке Татарова уже набрала 25 тысяч подписей, необходимых для того, чтобы ее рассмотрел президент Владимир Зеленский. По состоянию на 16:30, ее подписали 25 243 человека.
На подпись «Байдена» обратил внимание глава общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин. В своем Telegram он писал, что этот факт может свидетельствовать о фальсификации процесса сбора подписей и незаконном вмешательстве в систему.
- В начале августа президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента адвоката Олега Татарова — он курирует реформу правоохранительной системы. Это назначение раскритиковали правозащитники, бывшие активисты Майдана, многие адвокаты и политики. Они напомнили власти, что во время Революции достоинства Татаров работал в МВД под руководством Виталия Захарченко и оправдывал силовиков, когда те избивали и пытали протестующих. Татаров также был адвокатом нардепа от «Оппозиционного блока» Вадима Новинского и защищал бывшего замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова — он называет Майдан государственным переворотом, а его участников — преступниками.
- Татарова также подозревают в причастности к делу о завладении 81 миллионом гривен Нацгвардии. Офис генерального прокурора забрал дело у НАБУ и передавал его СБУ, а САП после этого начала расследовать вмешательство в дело Татарова.