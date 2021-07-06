Зеленський відповів на петицію, але відмовився «негайно звільняти» заступника голови ОП Татарова

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про негайне звільнення заступника керівника Офісу президента Олега Татарова, яка набрала необхідні 25 тисяч підписів. Він відмовився його звільняти, адже «ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством».

Відповідь оприлюднили на сайті президента.

Зеленський пояснив, що Офіс президента — це допоміжний орган, а його посадові особи зобов’язані діяти лише у межах повноважень, що передбачені Конституцією та законами України: відповідно до 19 статті Конституції, ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.