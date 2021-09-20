СБУ відкрила провадження через вибори до російської Держдуми в окупованому Криму

Слідчі відкрили кримінальне провадження через проведення незаконних виборів до Держдуми Росії в тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
Як зазначили в СБУ, провадження відкрито за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 12 до 15 років.
Наразі слідчі документують всіх причетних до цього псевдоголосування: як серед офіційних представників РФ, так і серед громадян України.
- У Росії з 17 до 19 вересня проводили вибори до Держдуми. До них залучали жителів окупованих територій Криму і Донбасу. Попередньо до Держдуми проходять 5 партій: путінська «Єдина Росія», комуністи КПРФ, партія Володимира Жириновського ЛДПР, «Справедлива Росія — За правду», до якої належить письменник Захар Прилєпін (був «командиром батальйону» бойовиків «ДНР»), та «Нові люди» (партія російського бізнесмена Олексія Нечаєва).
- Євросоюз не визнав голосування в Криму, а Україна буде запроваджувати санкції. Президент Росії Володимир Путін вже подякував росіянам за довіру та підтримку його партії «Єдина Росія» на виборах до Держдуми.