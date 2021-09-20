СБУ открыла производство из-за выборов в российскую Госдуму в оккупированном Крыму

Следователи СБУ открыли уголовное производство из-за проведения незаконных выборов в Госдуму России во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Как отметили в СБУ, производство открыто по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.
Сейчас следователи документируют всех причастных к этому псевдоголосованию: как среди официальных представителей РФ, так и среди граждан Украины.
- В России с 17 по 19 сентября проводили выборы в Госдуму. К ним привлекали жителей оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Предварительно в Госдуму проходят 5 партий: путинская «Единая Россия», коммунисты КПРФ, партия Владимира Жириновского ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», к которой принадлежит писатель Захар Прилепин (был «командиром батальона» боевиков «ДНР» ) и «Новые люди» (партия российского бизнесмена Алексея Нечаева).
- Евросоюз не признал голосование в Крыму, а Украина будет вводить санкции. Президент России Владимир Путин уже поблагодарил россиян за доверие и поддержку его партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму.