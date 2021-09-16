Правоохоронці знову прийшли з обшуками на комунальні підприємства Києва. Цього разу через закупівлі ліфтів

Правоохоронці знову прийшли з обшуками на комунальні підприємства Києва через можливі розкрадання бюджетних коштів.

Про це пише Київська міська прокуратура у своєму Telegram-каналі.

«У четвер, 16 вересня 2021 року, Подільська окружна прокуратура міста Києва спільно з ГУ БКОЗ СБ України проводить слідчі дії у приміщеннях комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ» та у постачальника, в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 КК України», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, комунальне підприємство у 2019-2021 роках перерахувало 9,9 млн гривень на рахунки іншої компанії за постачання пасажирських ліфтів. Та компанія перерахувала ці кошти на рахунок ще однієї компанії за нібито придбання комплектуючих для цих ліфтів. Але з’ясувалося, що обидві компанії не виготовляють комплектуючі та не закуповували їх у ці роки.

Таким чином, слідство вважає, що цей рух бюджетних коштів виконувався з метою виводу їх у готівку, а продаж ліфтів був фіктивним.