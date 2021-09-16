Правоохоронці знову прийшли з обшуками на комунальні підприємства Києва. Цього разу через закупівлі ліфтів

Правоохоронці знову прийшли з обшуками на комунальні підприємства Києва через можливі розкрадання бюджетних коштів.
Про це пише Київська міська прокуратура у своєму Telegram-каналі.
«У четвер, 16 вересня 2021 року, Подільська окружна прокуратура міста Києва спільно з ГУ БКОЗ СБ України проводить слідчі дії у приміщеннях комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ» та у постачальника, в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 КК України», — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, комунальне підприємство у 2019-2021 роках перерахувало 9,9 млн гривень на рахунки іншої компанії за постачання пасажирських ліфтів. Та компанія перерахувала ці кошти на рахунок ще однієї компанії за нібито придбання комплектуючих для цих ліфтів. Але з’ясувалося, що обидві компанії не виготовляють комплектуючі та не закуповували їх у ці роки.
Таким чином, слідство вважає, що цей рух бюджетних коштів виконувався з метою виводу їх у готівку, а продаж ліфтів був фіктивним.
- Зазначимо, що від 13 серпня 2021 року правоохоронці щодня проводять обшуки в КМДА, районних адміністраціях і на комунальних підприємствах Києва. 20 серпня прокуратура повідомила, що у справі про розкрадання київського бюджету підозри вручили 23 посадовцям. Збитки становили майже 70 мільйонів гривень. Ідеться про розкрадання понад 4,5 мільйона гривень на будівництві Подільсько-Воскресенського моста та 3,6 мільйона гривень на ремонті діагностичного центру, розтраті на реконструкції навчальних закладів у Святошинському районі, розкраданні 5 мільйонів гривень на реконструкції школи в Соломʼянському районі, привласненні понад 450 тисяч гривень на закупівлі шкільних меблів для шкіл Печерського району, розкраданні 1,3 мільйона гривень на ремонті асфальтового покриття, розкраданні 33 мільйонів гривень на закупівлі програмного забезпечення для Київського інституту земельних відносин тощо.
- Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах столиці «системним тиском», який проводять для того, аби «спаплюжити його репутацію». Також Кличко запевнив, що в Києві хочуть «призначити головою КМДА зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни».