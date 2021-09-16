Правоохранители снова пришли с обысками на коммунальные предприятия Киева. На этот раз из-за закупки лифтов

Правоохранители снова пришли с обысками на коммунальные предприятия Киева из-за возможных хищений бюджетных средств.
Об этом пишет Киевская городская прокуратура в своем Telegram-канале.
«В четверг, 16 сентября 2021 года Подольская окружная прокуратура города Киева совместно с ГУ БКОП СБ Украины проводит следственные действия в помещениях коммунального предприятия по строительству жилых домов «Житлоинвестбуд-УКБ» и у поставщика, в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 УК Украины», — говорится в сообщении.
По данным следствия, коммунальное предприятие в 2019-2021 годах перечислило 9,9 млн гривен на счета другой компании за поставку пассажирских лифтов. Та компания перечислила эти средства на счет еще одной компании за якобы приобретение комплектующих для этих лифтов. Но выяснилось, что обе компании не производят комплектующие и не закупали их в эти годы.
Таким образом, следствие считает, что это движение бюджетных средств выполнялось с целью вывода их в наличные, а продажа лифтов была фиктивной.
- Отметим, что с 13 августа 2021 года правоохранители ежедневно проводят обыски в КГГА, районных администрациях и на коммунальных предприятиях Киева. 20 августа прокуратура сообщила, что по делу о хищении киевского бюджета подозрения вручили 23 должностным лицам. Убытки составили почти 70 млн гривен. Речь идет о хищении более 4,5 миллиона гривен на строительстве Подольско-Воскресенского моста и 3,6 миллиона гривен на ремонте диагностического центра, растрате на реконструкции учебных заведений в Святошинском районе, хищении 5 млн гривен на реконструкции школы в Соломенском районе, присвоении более 450 тысяч гривен на закупке школьной мебели для школ Печерского района, хищении 1,3 миллиона гривен на ремонте асфальтового покрытия, хищении 33 миллионов гривен на закупке программного обеспечения для Киевского института земельных отношений и тому подобное.
- Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски в коммунальных предприятиях столицы «системным давлением», которое проводят для того, чтобы «опорочить его репутацию». Также Кличко заверил, что в Киеве хотят «назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне».