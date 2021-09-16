Правоохранители снова пришли с обысками на коммунальные предприятия Киева. На этот раз из-за закупки лифтов

Правоохранители снова пришли с обысками на коммунальные предприятия Киева из-за возможных хищений бюджетных средств.

Об этом пишет Киевская городская прокуратура в своем Telegram-канале.

«В четверг, 16 сентября 2021 года Подольская окружная прокуратура города Киева совместно с ГУ БКОП СБ Украины проводит следственные действия в помещениях коммунального предприятия по строительству жилых домов «Житлоинвестбуд-УКБ» и у поставщика, в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 УК Украины», — говорится в сообщении.

По данным следствия, коммунальное предприятие в 2019-2021 годах перечислило 9,9 млн гривен на счета другой компании за поставку пассажирских лифтов. Та компания перечислила эти средства на счет еще одной компании за якобы приобретение комплектующих для этих лифтов. Но выяснилось, что обе компании не производят комплектующие и не закупали их в эти годы.

Таким образом, следствие считает, что это движение бюджетных средств выполнялось с целью вывода их в наличные, а продажа лифтов была фиктивной.