Правоохоронці прийшли з обшуками до «Київавтодору» та «Київавтошляхмосту»

Правоохоронці прийшли з обшуками на київські комунальні підприємства «Київавтодор» та «Київавтошляхміст».
Про це пише Київська міська прокуратура у своєму Facebook.
Також правоохоронці проводять обшуки у десяти районних шляхово-експлуатаційних управліннях міста Києва.
«Слідчі дії відбуваються в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом привласнення та розтрати коштів бюджету міста Києва за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час обшуків правоохоронці вилучають документи, які стосуються закупівель, та відомості про витрати підприємств. Слідчі вважають, що комунальні підприємства завищували вартість палива та інших сумішей, придбали та встановили антипаркувальні стовпчики, які не відповідають технічним характеристикам, списали паливо на транспорт, який не використовувався, використовували комунальний транспорт в особистих цілях, а також працевлаштовували людей незаконно і виплачували зарплати тим, хто фактично не працював.
- Зазначимо, що від 13 серпня 2021 року правоохоронці щодня проводять обшуки в КМДА, районних адміністраціях і на комунальних підприємствах Києва. 20 серпня прокуратура повідомила, що у справі про розкрадання київського бюджету підозри вручили 23 посадовцям. Збитки становили майже 70 мільйонів гривень. Ідеться про розкрадання понад 4,5 мільйона гривень на будівництві Подільсько-Воскресенського моста та 3,6 мільйона гривень на ремонті діагностичного центру, розтраті на реконструкції навчальних закладів у Святошинському районі, розкраданні 5 мільйонів гривень на реконструкції школи в Соломʼянському районі, привласненні понад 450 тисяч гривень на закупівлі шкільних меблів для шкіл Печерського району, розкраданні 1,3 мільйона гривень на ремонті асфальтового покриття, розкраданні 33 мільйонів гривень на закупівлі програмного забезпечення для Київського інституту земельних відносин тощо.
- Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах столиці «системним тиском», який проводять для того, аби «спаплюжити його репутацію». Також Кличко запевнив, що в Києві хочуть «призначити головою КМДА зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни».