У КМДА тривають обшуки — через ділянку біля станції «Сирець» та розкрадання 6 млн грн на закупівлі ліків для онкохворих

До Київської міської державної адміністрації вкотре прийшли з обшуками. Вони стосуються справи про облаштування скверу замість житлового будинку поблизу станції «Сирець» та через розкрадання 6 млн грн на закупівлях ліків для онкохворих.

Про сквер повідомив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний, а про закупівлю ліків — Київська міська прокуратура.

Обшуки відбуваються у пʼятницю, 10 вересня. Щодо скверу, то Загуменний пояснив, що ділянку, про яку йдеться, ще у 2009 році передали Раді нацбезпеки та оборони у постійне користування для будівництва багатоквартирних житлових будинків з підземними паркінгами на вулиці Щусєва. Однак у 2019 році після обстеження ділянки виявили, що її не використовують за призначенням, тому мерія забрала у РНБО право нею користуватись.

Керівник апарату КМДА зазначив, що зараз цю ділянку привели до ладу, вивезли сміття та облаштували. Подальші плани — зробити там сквер.

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Що стосується закупівлі ліків, то обшуки відбуваються у Департаменті охорони здоров’я КМДА. Слідство встановило, що у 2020 році департамент уклав договір на поставку ліків для лікування онкологічних хворих, однак придбали їх за штучно завищеними цінами. Збитки місцевому бюджету — понад 6 мільйонів гривень.

Обшуки відбуваються, як у КМДА, так і у фірми-постачальника ліків. В апараті КМДА їх проводить Нацполіція, хто в Департаменті — не уточнюється.