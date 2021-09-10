В КГГА продолжаются обыски — из-за участка возле станции «Сырец» и хищения 6 млн грн на закупки лекарств для онкобольных

В Киевскую городскую государственной администрацию в очередной раз пришли с обысками. Они касаются дела об обустройстве сквера вместо жилого дома возле станции «Сырец» и за хищения 6 млн грн на закупках лекарств для онкобольных.

О сквере сообщил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный, а о закупке лекарств — Киевская городская прокуратура.

Обыски проходят в пятницу, 10 сентября. Что касается сквера, то Загуменный пояснил, что участок, о котором идет речь, еще в 2009 году передали Совету нацбезопасности и обороны в постоянное пользование для строительства многоквартирных жилых домов с подземными паркингами на улице Щусева. Однако в 2019 году после обследования участка выявили, что его не используют по назначению, поэтому мэрия забрала у СНБО право им пользоваться.

Руководитель аппарата КГГА отметил, что сейчас этот участок привели в порядок, вывезли мусор и обустроили. Дальнейшие планы — сделать там сквер.

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Предыдущий слайд Следующий слайд Показать на весь экран Пресс-служба КГГА

Что касается закупки лекарств, то обыски проходят в Департаменте здравоохранения КГГА. Следствие установило, что в 2020 году департамент заключил договор на поставку лекарств для лечения онкологических больных, однако приобрели их за искусственно завышенными ценами. Убытки местному бюджету — более 6 миллионов гривен.

Обыски проходят, как в КМДА, так и у фирмы-поставщика лекарств. В аппарате КГГА их проводит Нацполиция, кто в Департаменте — не уточняется.