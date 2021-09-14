МОЗ: Рішення про перехід України у «жовту» зону карантину ухвалюватимуть наступного тижня

Рішення про посилення карантину в Україні розглядатиметься на початку наступного тижня.
Про це в ефірі «ТСН» заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.
«Питання про переведення України в жовтий рівень епідеміологічної небезпеки буде вирішуватися мінімум у понеділок-вівторок наступного тижня, оскільки набуде чинності постанова, яку вчора уряд прийняв» — сказав Ляшко.
У вівторок у Закарпатській області повідомили, що з наступного понеділка регіон переходить до «жовтої» карантинної зони.
- 13 вересня уряд вніс зміни до постанови про карантин в Україні. Зміни передбачають, що COVID-сертифікати будуть двох видів (так звані «жовтий» або «зелений») і міститимуть інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19. «Жовтий» сертифікат міститиме інформацію про перше щеплення, а «зелений» — про повний курс вакцинації.
- Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що пандемія коронавірусу може тривати від 2 до 5 років. Україна, за його словами, готова до нової хвилі. Якщо буде потрібно, у листопаді країну чекає локдаун, однак для вакцинованих будуть привілеї.