Минздрав: Решение о переходе Украины в «желтую» зону карантина рассмотрят на следующей неделе

Решение об усилении карантина в Украине будет рассматриваться в начале следующей недели.
Об этом в эфире «ТСН» заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«Вопрос о переводе Украины в желтый уровень эпидемиологической опасности будет решаться минимум в понедельник — вторник на следующей неделе, поскольку вступит в силу постановление, которое вчера правительство приняло», — сказал Ляшко.
Во вторник в Закарпатской области сообщили, что со следующего понедельника регион переходит в «желтую» карантинную зону.
- 13 сентября правительство внесло изменения в постановление о карантине в Украине. Изменения предусматривают, что COVID-сертификаты будут двух видов (так называемые «желтый» или «зеленый») и содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19. «Желтый» сертификат будет содержать информацию о первой прививке, а «зеленый» — о полном курсе вакцинации.
- Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса может длиться от 2 до 5 лет. Украина, по его словам, готова к новой волне. Если потребуется, в ноябре страну ждет локдаун, однако для вакцинированных будут привилегии.