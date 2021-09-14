Минздрав: Решение о переходе Украины в «желтую» зону карантина рассмотрят на следующей неделе

Решение об усилении карантина в Украине будет рассматриваться в начале следующей недели.

Об этом в эфире «ТСН» заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Вопрос о переводе Украины в желтый уровень эпидемиологической опасности будет решаться минимум в понедельник — вторник на следующей неделе, поскольку вступит в силу постановление, которое вчера правительство приняло», — сказал Ляшко.