Франція звинуватила талібів у брехні та відмовилася співпрацювати з їхнім «урядом»

Франція звинуватила бойовиків руху «Талібан» у брехні і заявила, що не матиме ніяких відносин з новим урядом Афганістану.
Про це заявив в етері France 5 TV французький міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє Reuters.
«Талібан бреше, і Франція не матиме ніяких відносин з тим нещодавно сформованим урядом. Вони сказали, що дозволять деяким іноземцям та афганцям вільно виїхати, і [говорили] про інклюзивний уряд, але вони брешуть. Франція відмовляється визнавати цей уряд або мати будь-які стосунки з ним. Ми хочемо кроків з боку «Талібану», — заявив пізно ввечері 11 вересня міністр перед тим, як вирушити на перемовини в Катар, щоб обговорити майбутню евакуацію з Афганістану.
Зазначимо, що Париж евакуював близько трьох тисяч людей і провів технічні переговори з талібами, щоб люди могли виїхати. В Афганістані ще залишаються кілька французів та кілька сотень афганців, повʼязаних із Францією.
- Новий тимчасовий уряд «Талібану» офіційно розпочав роботу в середу, 8 вересня. На ключових посадах — лідери руху і «Мережі Хаккані», жінок, попри обіцянки, там немає. До цього уряд бойовиків зобовʼязав афганських студенток носити нікаби (головний убір із вузьким прорізом для очей) і вчитися окремо від чоловіків.
- 9 вересня аеропорт Кабулу знову почав приймати рейси після того, як 30 серпня його залишили сили США. Таліби дозволили продовжити евакуацію афганців та іноземців. Першим рейсом в Катар вивезли 113 осіб, серед яких було двоє громадян України.