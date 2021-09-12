Франція звинуватила талібів у брехні та відмовилася співпрацювати з їхнім «урядом»

Франція звинуватила бойовиків руху «Талібан» у брехні і заявила, що не матиме ніяких відносин з новим урядом Афганістану.

Про це заявив в етері France 5 TV французький міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє Reuters.

«Талібан бреше, і Франція не матиме ніяких відносин з тим нещодавно сформованим урядом. Вони сказали, що дозволять деяким іноземцям та афганцям вільно виїхати, і [говорили] про інклюзивний уряд, але вони брешуть. Франція відмовляється визнавати цей уряд або мати будь-які стосунки з ним. Ми хочемо кроків з боку «Талібану», — заявив пізно ввечері 11 вересня міністр перед тим, як вирушити на перемовини в Катар, щоб обговорити майбутню евакуацію з Афганістану.

Зазначимо, що Париж евакуював близько трьох тисяч людей і провів технічні переговори з талібами, щоб люди могли виїхати. В Афганістані ще залишаються кілька французів та кілька сотень афганців, повʼязаних із Францією.