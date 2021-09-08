Bloomberg: «Газпром» почне постачати газ «Північним потоком» 1 жовтня

Російська газовидобувна компанія «Газпром» планує почати поставки природного газу першою ниткою газопроводу «Північний потік — 2» 1 жовтня, однак терміни залежатимуть від німецького регулятора.
Про це повідомляє американське агентство Bloomberg з посиланням на людей, які побажали залишитись невідомими, оскільки інформація є приватною.
За словами джерела, до 1 грудня «Газпром» націлений почати прокачку газу обома нитками. Компанія вже заявляла, що цього року трубопроводом може пройти 5,6 мільярда кубометрів палива.
У «Газпромі» з цього приводу від коментарів відмовилися.
Зазначимо, що 6 вересня в Балтійському морі проклали останню трубу для газопроводу. Наступний крок — зʼєднання данської та німецької ділянок до початку пусконалагоджувальних робіт (ключовий етап введення змонтованого обладнання в безпечну експлуатацію).
У серпні 2021 року американське інформагентство Bloomberg повідомило, що закінчення будівництва «Північного потоку — 2» в територіальних водах Німеччини заплановане на 12 вересня. Саме ця дата вказана в повідомленні, яке розіслало німецьке Управління водного сполучення і судноплавства. Пізніше глава «Газпрому» Міллер заявив, що поставки газопроводом почнуться вже в опалювальному сезоні 2021 року.
- 21 липня 2021 року США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку — 2». Передбачається, що Берлін домагатиметься від Росії продовжити транзит газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів у разі, якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. Окремим пунктом вказана масштабна фінансова допомога Україні для модернізації української ГТС. При цьому для України жодних гарантій транзиту немає. Згодом голова «Газпрому» заявив про готовність продовжити транзит газу через Україну й після 2024 року. Це саме заявив і Володимир Путін.
- Проєкт «Північний потік — 2» (оператором є створена російським монополістом «Газпромом» компанія Nord Stream 2 AG) передбачає прокладення по дну Балтійського моря двох ниток газопроводу протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів, кожна загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік. Ними Росія постачатиме газ до Німеччини через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії. Зараз будівництво «Північного потоку — 2» завершено на 99%.