Bloomberg: «Газпром» начнет поставки газа по «Северному потоку» 1 октября

Российская газодобывающая компания «Газпром» планирует начать поставки природного газа по первой нитке газопровода «Северный поток — 2» 1 октября, однако сроки будут зависеть от немецкого регулятора.

Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на людей, пожелавших остаться неизвестными, поскольку информация является частной.

По словам источника, до 1 декабря «Газпром» планирует начать прокачку газа по обеим нитям. Компания уже заявляла, что в этом году по трубопроводу может пройти 5,6 миллиарда кубометров топлива.

В «Газпроме» по этому поводу от комментариев отказались.