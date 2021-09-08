Bloomberg: «Газпром» начнет поставки газа по «Северному потоку» 1 октября

Российская газодобывающая компания «Газпром» планирует начать поставки природного газа по первой нитке газопровода «Северный поток — 2» 1 октября, однако сроки будут зависеть от немецкого регулятора.
Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на людей, пожелавших остаться неизвестными, поскольку информация является частной.
По словам источника, до 1 декабря «Газпром» планирует начать прокачку газа по обеим нитям. Компания уже заявляла, что в этом году по трубопроводу может пройти 5,6 миллиарда кубометров топлива.
В «Газпроме» по этому поводу от комментариев отказались.
Отметим, что 6 сентября в Балтийском море проложили последнюю трубу для газопровода. Следующий шаг — соединение датского и немецкого участков перед началом пусконаладочных работ (ключевой этап введения смонтированного оборудования в безопасную эксплуатацию).
В августе 2021 года американское информагентство Bloomberg сообщило, что окончание строительства «Северного потока — 2» в территориальных водах Германии запланировано на 12 сентября. Именно эта дата указана в извещении, которое разослало немецкое Управление по водному сообщению и судоходству. Позже глава «Газпрома» Миллер заявил, что поставки по газопроводу начнутся уже в отопительном сезоне 2021 года.
- 21 июля 2021 года США достигли договоренности с Германией о «Северном потоке — 2». Предполагается, что Берлин будет добиваться от России продолжить транзит газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принимать меры в случае, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. Отдельным пунктом указана масштабная финансовая помощь Украине для модернизации украинской ГТС. При этом для Украины никаких гарантий транзита нет. Впоследствии глава «Газпрома» заявил о готовности продолжить транзит газа через Украину и после 2024 года. Это же заявил и Владимир Путин.
- Проект «Северный поток — 2» (оператором является созданная российским монополистом «Газпромом» компания Nord Stream 2 AG) предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тысячи километров, каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. По ним Россия будет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Сейчас «Северный поток — 2» завершен на 99%.