У Балтійському морі зварили останню трубу для газопроводу «Північний потік — 2»

У Балтійському морі фахівці баржі «Фортуна» зварили останню трубу для другої нитки газопроводу «Північний потік — 2» і занурили її у воду.

Про це повідомила компанія Nord Stream 2, яка є оператором проєкту.

Наступний крок — стикування секції газопроводу, що йде від берега Німеччини, із секцією, що тягнеться з вод Данії. Потім проведуть пусконалагуджувальні роботи — ключовий етап введення змонтованого обладнання в безпечну експлуатацію.