В Балтийском море сварили последнюю трубу для газопровода «Северный поток — 2»

В Балтийском море специалисты баржи «Фортуна» сварили последнюю трубу для второй нитки газопровода «Северный поток — 2» и погрузили ее в воду.

Об этом сообщила компания Nord Stream 2, которая является оператором проекта.

Следующий шаг — стыковка секции газопровода, которая идет от берега Германии, с секцией, которая тянется из вод Дании. Затем проведут пусконаладочные работы — ключевой этап введения смонтированного оборудования в безопасную эксплуатацию.