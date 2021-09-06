Білоруську опозиціонерку Колесникову засудили до 11 років колонії

Білоруських опозиціонерів Марію Колесникову та Максима Знака відправили до колонії на 11 та 10 років відповідно. Прокуратура просила для них по 12 років.

Про це повідомила Координаційна рада опозиції.

Мінський обласний суд виніс вирок у понеділок, 6 вересня. Їх визнали винним у закликах до дій проти нацбезпеки, змові з метою захоплення влади і створенні екстремістського формування і керівництві ним.

Колесникова була головою штабу опонента президента Лукашенка — Віктора Бабарика, якому відмовили у реєстрації кандидатом у президенти. Після виборів вона увійшла до президії Координаційної ради білоруської опозиції. Максим Знак — член опозиційної Координаційної ради, адвокат.