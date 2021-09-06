Беларусскую оппозиционерку Колесникову приговорили к 11 годам колонии

Беларусских оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака отправили в колонию на 11 и 10 лет соответственно. Прокуратура просила для них по 12 лет.
Об этом сообщил Координационный совет оппозиции.
Минский областной суд вынес приговор в понедельник, 6 сентября. Их признали виновным в призывах к действиям против нацбезопасности, заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования и руководстве им.
Колесникова была главой штаба оппонента президента Лукашенко — Виктора Бабарыко, которому отказали в регистрации кандидатом в президенты. После выборов она вошла в президиум Координационного совета беларусской оппозиции. Максим Знак — член оппозиционного Координационного совета, адвокат.
- 7 сентября 2020 года в центре Минска неизвестные люди похитили и вывезли на микроавтобусе одного из лидеров беларусской оппозиции — Марию Колесникову. Также исчезли оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов.
- Утром 8 сентября представители Госпогранкомитета Беларуси сообщили, что все трое — Колесникова, Родненков и Кравцов — отбыли в Украину. Впоследствии там уточнили, что Колесникову задержали.
- Мария Колесникова нашлась в СИЗО Минска 9 сентября. Ее обвинили в призывах к действиям против нацбезопасности, заговоре с целью захватить государственную власть неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководстве им.