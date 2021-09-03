Справа «ПВК Семенченка»: Апеляційний суд залишив екснардепа під вартою

Підозрюваного у створенні та керівництві воєнізованим збройним формуванням екснардепа Семена Семенченка залишили під вартою.
Апеляційний суд не задовільнив клопотання адвокатів, повідомляє пресслужба інституції.
Так, 3 вересня колегія суддів розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту.
«За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 26 липня 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту — без задоволення», — йдеться в повідомленні.
- 24 березня СБУ повідомила, що Семенченко й «агент НАБУ» Євген Шевченко створили незаконне збройне формування — «приватну військову компанію» (ст. 260 КК). Компанію правоохоронцям здав один з її колишніх співробітників. За версією слідства, Семенченко і Шевченко також є організаторами схеми з незаконного ввезення в Україну з Росії запчастин військового призначення, які згодом продавали оборонним підприємствам за завищеними цінами.
- Журналісти проєкту «Слідство.Інфо» заявили, що приватна військова компанія, яку повʼязують із Семенченком, працювала в інтересах олігарха Ігоря Коломойського.
- 26 березня суд обрав Семенченку запобіжний захід у справі про створення «приватної військової компанії» — його відправили під арешт без можливості внесення застави. За кілька місяців Семенченку повідомили про нову підозру — у придбанні, зберіганні та передачі вогнепальної зброї, боєприпасів за попередньою змовою з групою осіб (ч. 1 ст. 263 КК).
- 14 липня Семенченка відпустили під цілодобовий домашній арешт. Після оголошення ухвали суду в СБУ запевнили, що оскаржуватимуть зміну запобіжного заходу екснардепу. 26 липня Семенченка знову взяли під варту.