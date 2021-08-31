Байден: Вихід США з Афганістану завершує еру спроб перевлаштувати інші країни

Президент США Джо Байден виступив зі зверненням до нації щодо виведення військ з Афганістану.

Зі зверненням президент виступив у вівторок, 31 серпня.

Саме виведення американських військ з Афганістану він назвав «неймовірно вдалою місією» і наголосив, що таким чином США завершує еру спроб перевлаштувати інші країни. Байден заявив, що бере на себе всю відповідальність за виведення військ з Афганістану.

За його словами, продовжувати війну в Афганістані не треба, оскільки вона більше не відповідає корінним інтересам США. Єдиний інтерес Штатів — не допустити перетворення Афганістану в плацдарм для терористів. Байден наголосив, що у США є важелі впливу на талібів, щоб ті виконали свої зобовʼязання.