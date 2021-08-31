Байден: Вихід США з Афганістану завершує еру спроб перевлаштувати інші країни

Президент США Джо Байден виступив зі зверненням до нації щодо виведення військ з Афганістану.
Зі зверненням президент виступив у вівторок, 31 серпня.
Саме виведення американських військ з Афганістану він назвав «неймовірно вдалою місією» і наголосив, що таким чином США завершує еру спроб перевлаштувати інші країни. Байден заявив, що бере на себе всю відповідальність за виведення військ з Афганістану.
За його словами, продовжувати війну в Афганістані не треба, оскільки вона більше не відповідає корінним інтересам США. Єдиний інтерес Штатів — не допустити перетворення Афганістану в плацдарм для терористів. Байден наголосив, що у США є важелі впливу на талібів, щоб ті виконали свої зобовʼязання.
Байден зазначив, що під час ухвалення рішення про виведення військ Вашингтон розраховував на 300-тисячну афганську армію, але помилився. Разом з тим США були готові до колапсу афганського уряду.
Всього за час евакуації з Афганістану загинули 13 американських військових, 20 отримали поранення. Крайнього терміну для евакуації решти 100 — 200 американських громадян немає, і США готові сприяти їм у відʼїзді.
- Вночі 31 серпня США завершили евакуацію військових з Афганістану, тим самим припинивши евакуацію людей. Літаки США, починаючи з 14 серпня, коли бойовики «Талібану» підійшли до столиці, евакуювали понад 120 тисяч людей.
- Україна продовжить евакуацію своїх громадян з Афганістану і після 31 серпня. Дипломати разом із представниками інших відомств розробляють безпечні шляхи виїзду через інші аеропорти або наземними маршрутами.
- Раніше ЗМІ писали, що таліби отримали в свої руки не тільки Афганістан, а й тисячі одиниць американського озброєння, в тому числі авіацію. Їм дісталося 2 тисячі одиниць колісної бронетехніки, наприклад HMMWV, і до 40 одиниць авіації, включно з вертольотами UH-60 Black Hawks і дронами ScanEagle. Також вони отримали портативні біосканери HIIDE, за допомогою яких можна відстежити всіх, хто співпрацював з силами США і НАТО.