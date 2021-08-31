Байден: Выход США из Афганистана завершает эру попыток переустроить другие страны

Президент США Джо Байден выступил с обращением к нации по поводу вывода войск из Афганистана.

С обращением президент выступил во вторник, 31 августа.

Сам вывод американских войск из Афганистана он назвал «невероятно удачной миссией» и отметил, что таким образом США завершает эру попыток переустроить другие страны. Байден заявил, что берет на себя всю ответственность за вывод войск из Афганистана.

По его словам, продолжать войну в Афганистане не надо, так как она больше не отвечает коренным интересам США. Единственный интерес Штатов — не допустить превращения Афганистана в плацдарм для террористов. Байден отметил, что у США есть рычаги влияния на талибов, чтобы те выполнили свои обязательства.