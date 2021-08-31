ЦВК оприлюднила календарний план позачергових виборів мера в Харкові

31 жовтня 2021 року з 08:00 до 20:00 відбудеться голосування з виборів Харківського міського голови. Результати виборів мають бути встановлені до 12 листопада включно.

2 січня 2021 року секретар Харківської міської ради Ігор Терехов звернувся до Верховної Ради з проханням призначити позачергові вибори мера через смерть Кернеса. Він зазначив, що зробив усе «за законом». Але Рада не могла призначити вибори, тому що не отримала відповідних документів. На початку березня Терехов надіслав необхідні документи до парламенту, і Рада призначила вибори на 31 жовтня.