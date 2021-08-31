ЦИК обнародовала календарный план внеочередных выборов мэра в Харькове

31 октября 2021 года с 08:00 до 20:00 состоится голосование по выборам Харьковского городского головы. Результаты выборов должны быть установлены до 12 ноября включительно.

2 января 2021 года секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов обратился в Верховную Раду с просьбой назначить внеочередные выборы мэра из-за смерти Кернеса. Он отметил, что сделал все «по закону». Но Рада не могла назначить выборы, так как не получила соответствующих документов. В начале марта Терехов направил необходимые документы в парламент, и Рада назначила выборы на 31 октября.