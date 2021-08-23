В Харькове открыли мемориальную доску в честь Кернеса

В Харькове открыли мемориальную доску в честь бывшего мэра города Геннадия Кернеса.

Об этом пишет Depo.Харьков.

Церемония открытия мемориальной доски состоялась 23 августа и была приурочена ко Дню Харькова. В ней приняли участие около 300 граждан, а также руководство Харьковского городского совета, Харьковского областного совета и Харьковской ОГА.

Мемориальная табличка установлена у главного входа в здание Харьковского городского совета. На табличке изображены знаковые для Харькова места — станция метро «Победа», сквер «Стрелка», памятник богине Нике на площади Конституции и тому подобное. После открытия доски жители города возложили к ней цветы.