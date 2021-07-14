Горсовет Харькова присвоил Кернесу звание почетного гражданина

Харьковский городской совет присвоил умершему бывшему мэру Геннадию Кернесу звание «Почетный гражданин Харькова».
Об этом пишет Интерфакс.
За соответствующее решение проголосовали 62 депутата, еще 8 воздержались. Кернес стал первым человеком, которому это звание присвоили посмертно.
Также депутаты решили признать «Почетными гражданами Харькова» главврача городской клинической больницы № 13 Аллу Бобейко, председателя правления общественной организации «Харьковский клуб «Генерал», врача и телеведущего Евгения Комаровского, скульптора Катиба Сафар оглы Мамедова, художественного руководителя театра «Мадригал» Алексея Настаченко, начальника Государственной гимназии-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» Алексея Середу и заместителя председателя правления АО «ФЭД» Валерия Фадеева.
- 16 декабря 2020 года в берлинской клинике «Шарите» умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Туда его доставили в сентябре с коронавирусом и двусторонним воспалением легких. 11 декабря горсовет Харькова сообщил, что у Кернеса отказали обе почки.
- 2 января секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов обратился в Верховную Раду с просьбой назначить внеочередные выборы мэра из-за смерти Кернеса. Он отметил, что сделал все «по закону». Но Рада не могла назначить выборы, так как не получила соответствующих документов. В начале марта Терехов направил необходимые документы в парламент и Рада назначила новые выборы на 31 октября.