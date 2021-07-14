Міськрада Харкова присвоїла Кернесу звання почесного громадянина

Харківська міська рада присвоїла померлому колишньому меру Геннадію Кернесу звання «Почесний громадянин Харкова».
Про це пише Інтерфакс.
За відповідне рішення проголосували 62 депутати, ще 8 утрималися. Кернес став першою людиною, якому це звання присвоїли посмертно.
Також депутати вирішили визнати «Почесними громадянами Харкова» головлікаря міської клінічної лікарні № 13 Аллу Бобейко, голову правління громадської організації «Харківський клуб «Генерал», лікаря та телеведучого Євгена Комаровського, скульптора Катіба Сафар огли Мамедова, художнього керівника театру «Мадригал» Олексія Настаченка, начальника Державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» Олексія Середу та заступника голови правління АТ «ФЕД» Валерія Фадєєва.
- 16 грудня 2020 року в берлінській клініці «Шаріте» помер мер Харкова Геннадій Кернес. Туди його доправили у вересні з коронавірусом і двостороннім запаленням легень. 11 грудня міськрада Харкова повідомила, що у Кернеса відмовили обидві нирки.
- 2 січня секретар Харківської міської ради Ігор Терехов звернувся до Верховної Ради з проханням призначити позачергові вибори мера через смерть Кернеса. Він зазначив, що зробив усе «за законом». Але Рада не могла призначити вибори, тому що не отримала відповідних документів. На початку березня Терехов надіслав необхідні документи до парламенту і Рада призначила нові вибори на 31 жовтня.