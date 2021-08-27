Пентагон повідомив про загрозу нових терактів у Кабулі. Жертвами попередніх вибухів стало близько 200 людей

Американська розвідка попередила президента США Джо Байдена про можливість нової терористичної атаки в Кабулі. Військові в аеропорту перейшли на максимальний рівень готовності.

Наступні кілька днів стануть найнебезпечнішими для евакуації, але військові не припиняють роботу в Афганістані, повідомила кореспондент CNN Кейтлан Коллінз.

Водночас Міністерство оборони США не виключає, що бойовики радикального руху «Талібан» також можуть бути причетними до теракту в Кабулі. Раніше терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вибухи.

За даними глави МЗС Великої Британії Домініка Рааба, серед загиблих в результаті теракту є двоє підданих Британії, ще двоє отримали поранення.

«Я глибоко засмучений, дізнавшись, що двоє британських громадян і дитина іншого британського підданого були вбиті в результаті вчорашнього терористичного нападу», — сказав він.

Загалом в результаті семи вибухів, які прогриміли в околицях Кабулу, загинуло близько 200 осіб.