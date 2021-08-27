Пентагон сообщил об угрозе новых терактов в Кабуле. Жертвами предыдущих взрывов стали около 200 человек

Американская разведка предупредила президента США Джо Байдена о возможности новой террористической атаки в Кабуле. Военные в аэропорту перешли на максимальный уровень готовности.

Следующие несколько дней станут наиболее опасными для эвакуации, но военные не прекращают работу в Афганистане, сообщила корреспондент CNN Кейтлан Коллинз.

В то же время Министерство обороны США не исключает, что боевики радикального движения «Талибан» также могут быть причастны к теракту в Кабуле. Ранее террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрывы.

По данным главы МИД Великобритании Доминика Рааба, среди погибших в результате теракта есть двое подданных Великобритании, еще двое — получили ранения.

«Я глубоко опечален, узнав, что двое британских граждан и ребенок другого британского подданного были убиты в результате вчерашнего террористического нападения», — сказал он.

Всего в результате семи взрывов, прогремевших в окрестностях Кабула, погибли около 200 человек.