Ердоган: «Талібан» запропонував Туреччині управління аеропортом Кабулу

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що ісламський рух «Талібан», який захопив Афганістан, запропонував турецькій стороні управління аеропортом Кабулу, де зараз йде евакуація людей.

Про це повідомляє Anadolu.

В Анкарі поки не ухвалили рішення з цього питання, але Ердоган вже розкритикував рішення Німеччини працювати з Туреччиною в управлінні аеропортом, заявивши, що «коли всі покинули Афганістан, ми залишилися».

Він також зазначив, що раніше оголошений вивід турецьких військ з країни завершиться у найкоротші терміни.

Ердоган засудив теракти біля воріт аеропорту і додав, що це демонструє ступінь небезпеки терористичної організації «Ісламська держава Хорасан» для всього регіону і світу в цілому. Для Туреччини це небезпечно і потоком мігрантів, яких, за словами президента, з Афганістану в країну зайшло близько 300 тисяч.