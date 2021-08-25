Туреччина почала виведення військ з Афганістану. Контингент знаходиться в країні з 2002 року

Туреччина почала виведення з Афганістану свого військового контингенту, який перебуває в країні з 2002 року в рамках мандату ООН і НАТО.

Як повідомляє турецька газета Sabah, рішення прийнято на тлі захоплення країни рухом «Талібан» і нової оцінки ситуації.

У Міноборони Туреччини заявили, що війська успішно завершили свою місію в країні і повертаються додому з гордістю.