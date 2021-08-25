Турция начала вывод войск из Афганистана. Контингент находится в стране с 2002 года

Турция начала вывод своего военного контингента из Афганистана, который находится в стране с 2002 года в рамках мандата ООН и НАТО.
Как сообщает турецкая газета Sabah, решение принято на фоне захвата страны движением «Талибан» и новой оценки ситуации.
В Минобороны Турции заявили, что войска успешно завершили свою миссию в стране и возвращаются домой с гордостью.
После объявления США и НАТО о выводе военных из Афганистана, Турция заявляла о готовности оставить в аэропорту Кабула военных для безопасности авиасообщения. Часть контингента будет находится в аэропорту до окончания вывода войск.
Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган говорил о готовности провести встречу с лидерами «Талибана».
- Власти США не успеют забрать из Афганистана всех нуждающихся в эвакуации до 31 августа — дедлайна, который определили для американцев талибы. Возле аэропорта Кабула продолжают толпиться люди.
- В Пентагоне заявили, что за последние 24 часа из Кабула вылетело 90 рейсов. За сутки эвакуировано 19 тысяч человек. Всего авиация США вывезла 88 тысяч людей. В настоящее время в аэропорту в ожидании вылета находится более 10 тысяч людей.
- На территории Афганистана еще остаются примерно 90 граждан Украины, над эвакуацией которых работают дипломаты.