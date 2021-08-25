Турция начала вывод войск из Афганистана. Контингент находится в стране с 2002 года

Турция начала вывод своего военного контингента из Афганистана, который находится в стране с 2002 года в рамках мандата ООН и НАТО.

Как сообщает турецкая газета Sabah, решение принято на фоне захвата страны движением «Талибан» и новой оценки ситуации.

В Минобороны Турции заявили, что войска успешно завершили свою миссию в стране и возвращаются домой с гордостью.