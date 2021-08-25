Суд у США заборонив ексвласникам ПриватБанку продавати активи і відхилив клопотання про припинення розгляду справи

Канцлерський суд штату Делавер (США) відхилив клопотання колишніх власників Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та інших осіб про припинення розгляду справи за позовом ПриватБанку. Вони наголошували, що справа нібито має розглядатись судами України.

Про це повідомили у пресслужбі банку 25 серпня, посилаючись на рішення судді, віцеканцлера Джозефа Слайтса III від 23 серпня.

Також суд задовольнив клопотання ПриватБанку та наклав заборону на будь-які дії поза межами звичайної господарської діяльності з різноманітними активами колишніх власників банку у США (status quo order).