Ситник: НАБУ проводило слідчі дії з Коломойським у справі ПриватБанку

Національне антикорупційне бюро проводило слідчі дії з колишнім власником ПриватБанку Ігорем Коломойським у справі про виведення коштів з банку до його націоналізації у 2016 році.

Про це директор НАБУ Артем Ситник сказав на брифінгу, передає «Новое время».

«Взагалі по справі проводилися [слідчі дії з Коломойським]. Я не памʼятаю, коли. Я знаю точно, що проводилися», — повідомив він.

Ситник відмовився відповідати на запитання про те, чи отримувало НАБУ якісь запити від США щодо Коломойського. Він також додав, що ця справа, як і переважна більшість економічних справ, тісно пов’язана зі співпрацею з міжнародними партнерами та обміном інформацією.