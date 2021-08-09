Ситник: НАБУ проводило слідчі дії з Коломойським у справі ПриватБанку

Національне антикорупційне бюро проводило слідчі дії з колишнім власником ПриватБанку Ігорем Коломойським у справі про виведення коштів з банку до його націоналізації у 2016 році.
Про це директор НАБУ Артем Ситник сказав на брифінгу, передає «Новое время».
«Взагалі по справі проводилися [слідчі дії з Коломойським]. Я не памʼятаю, коли. Я знаю точно, що проводилися», — повідомив він.
Ситник відмовився відповідати на запитання про те, чи отримувало НАБУ якісь запити від США щодо Коломойського. Він також додав, що ця справа, як і переважна більшість економічних справ, тісно пов’язана зі співпрацею з міжнародними партнерами та обміном інформацією.
- У лютому Національне антикорупційне бюро оголосило підозру трьом ексчиновникам державного ПриватБанку у розкраданні 136 млн гривень. Серед них — колишній голова правління банку Олександр Дубілет.
- ПриватБанк вважає, що колишні власники банку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов відмили майже $800 мільйонів. У травні 2019 року керівництво банку подало позов проти Коломойського і Боголюбова в Канцелярський суд штату Делавер. ПриватБанк заявив про мільярдні збитки та стверджував, що бізнесмени коштом грошей банку скуповували нерухомість у штатах Огайо, Техас, Флорида і Кентуккі.