Суд не задовольнив позов ексголови правління ПриватБанку Дубілета про незаконність націоналізації

Господарський суд Києва закрив провадження за позовом колишнього голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета, який просив визнати націоналізацію незаконною.

Про це пише Інтерфакс.

Дубілет подав позов до ПриватБанку, Міністерства фінансів і Фонду гарантування вкладів щодо визнання недійсним договору про придбання державою акцій банку, тобто про його націоналізацію.

Підставою для відмови в задоволенні позову для суду став так званий «антиколомойський закон», який забороняє повертати банки колишнім власникам.

У самому ПриватБанку повідомили, що це перше судове рішення Господарського суду серед близько 50 справ, ініційованих колишніми власниками банку, в якому було застосовано «антиколомойський закон».