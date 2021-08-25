Суд в США запретил экс-владельцам ПриватБанка продавать активы и отклонил ходатайство о прекращении рассмотрения дела

Канцлерский суд штата Делавэр (США) отклонил ходатайство бывших владельцев Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других лиц о прекращении рассмотрения дела по иску ПриватБанка. Они отмечали, что дело якобы должно рассматриваться судами Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе банка 25 августа, ссылаясь на решение судьи, вице-канцлера Джозефа Слайтса III от 23 августа.

Также суд удовлетворил ходатайство ПриватБанка и наложил запрет на любые действия за пределами обычной хозяйственной деятельности с различными активами бывших владельцев банка в США (status quo order).