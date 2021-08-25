Суд в США запретил экс-владельцам ПриватБанка продавать активы и отклонил ходатайство о прекращении рассмотрения дела

Канцлерский суд штата Делавэр (США) отклонил ходатайство бывших владельцев Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других лиц о прекращении рассмотрения дела по иску ПриватБанка. Они отмечали, что дело якобы должно рассматриваться судами Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе банка 25 августа, ссылаясь на решение судьи, вице-канцлера Джозефа Слайтса III от 23 августа.
Также суд удовлетворил ходатайство ПриватБанка и наложил запрет на любые действия за пределами обычной хозяйственной деятельности с различными активами бывших владельцев банка в США (status quo order).
«[Это] гарантия предоставления истцу надлежащего обеспечения требований на сумму более $600 млн, возмещения которых он требует в рамках этого производства», — говорится в решении суда.
В то же время Канцлерский суд удовлетворил ходатайство Коломойского и Боголюбова о приостановлении производства по отдельной части — пока не будут решены по сути судебные процессы, которые связаны с этим делом и рассматриваются в Украине.
Вице-канцлер Слайтс III отметил, что «будет продолжать решать определенные процессуальные вопросы», чтобы судебные разбирательства могли немедленно возобновиться, когда это станет возможным, отмечает Bloomberg.
- ПриватБанк считает, что бывшие владельцы банка Коломойский и Боголюбов отмыли почти $800 миллионов. В мае 2019 года руководство банка подало иск против Коломойского и Боголюбова в Канцелярский суд штата Делавэр. ПриватБанк заявил о миллиардных убытках и утверждал, что бизнесмены за деньги банка скупали недвижимость в штатах Огайо, Техас, Флорида и Кентукки.
- Верховный суд Израиля разблокировал рассмотрение иска ПриватБанка к прежним владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. ПриватБанк обвиняет Коломойского и Боголюбова в присвоении $600 миллионов, которые вывели через израильский Банк Дисконт в период 2007—2011 годов.
- В июне 2021 года Хозяйственный суд Киева закрыл производство по иску бывшего главы правления ПриватБанка Александра Дубилета, который просил признать национализацию незаконной. Основанием для отказа в удовлетворении иска стал так называемый «антиколомойский закон», запрещающий возвращать банки прежним владельцам.