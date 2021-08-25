В Україні серед шкіл розіграють комп’ютери й іншу техніку. Для участі в конкурсі мають вакцинуватися 80% працівників закладу

В Україні запустили національний конкурс, в якому школи можуть виграти комп’ютерну техніку. Умовою для участі є вакцинація понад 80% співробітників закладу.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 25 серпня.

«Зараз триває цікава акція в закладах освіти: всі школи, в яких будуть вакциновані більше 80% педагогів, можуть податись на конкурс і можуть розіграти комп’ютерні класи та гарнітури», — розповів він.

Згідно з офіційними правилами конкурсу «Вакциновані й відкриті», організатором якого є Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), він триватиме з 20 серпня до 3 жовтня. Оголошення результатів приурочать до Дня вчителя.