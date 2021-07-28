Міністр Ляшко назвав умову роботи шкіл під час посиленого карантину. Усе залежатиме від вакцинації учителів

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що умовою роботи шкіл під час посиленого карантину стане вакцинація учителів.

Про це він розповів на засіданні уряду.

За словами Ляшка, працюватимуть лише ті школи, де будуть вакциновані щонайменше 80% учителів.

«У разі виходу регіону з «зеленої» зони, тобто попадання в «жовту», «помаранчеву» або «червону» зону, щоб установа продовжила роботу, їй потрібно мати не менше 80% повністю вакцинованих працівників», — підкреслив міністр.