В Україні провели понад 8,2 млн щеплень проти коронавірусу. За добу виявили 610 випадків COVID-19

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 2,2 мільйона людей, 53 474 — померли.

Також за добу в Україні виявили 610 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 33 дитини та троє медпрацівників.

«Вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби», — наголошують в МОЗ.

В Україні за добу медики вакцинували 42 715 людей, з них першу дозу отримали 14 590, а повністю імунізовані — 28 125.

Вакцинація у країні стартувала 24 лютого. Так в Україні зареєстровані вакцини проти коронавірусу Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio і AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) та Moderna.

Восени Україна очікує на значне поширення штаму «Дельта», оскільки він зараз домінує у понад 20 країнах Європи. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей штам вірусу.