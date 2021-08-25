У День Незалежності в Україні виявили понад 700 нових випадків коронавірусу

За добу 24 серпня в Україні зафіксували 727 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Серед тих, хто захворів, — 46 дітей та 10 медпрацівників. Протягом доби померли 20 пацієнтів з коронавірусом, 382 людини одужали.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (109), Одеській (62), Запорізькій (62), Тернопільській (57) та Чернівецькій (55) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 276 590 людей, від ускладнень коронавірусної хвороби померла 53 521 людина. Побороти COVID-19 вдалося 2 202 160 жителям країни.