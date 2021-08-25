У День Незалежності в Україні виявили понад 700 нових випадків коронавірусу

За добу 24 серпня в Україні зафіксували 727 нових випадків коронавірусу.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Серед тих, хто захворів, — 46 дітей та 10 медпрацівників. Протягом доби померли 20 пацієнтів з коронавірусом, 382 людини одужали.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (109), Одеській (62), Запорізькій (62), Тернопільській (57) та Чернівецькій (55) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 276 590 людей, від ускладнень коронавірусної хвороби померла 53 521 людина. Побороти COVID-19 вдалося 2 202 160 жителям країни.
- Восени Україна очікує на значне поширення варіанту «Дельта», оскільки він зараз домінує у понад 20 країнах Європи. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей варіант вірусу.
- Штам «Дельта» має агресивніший та швидший перебіг, ніж попередні: на другий-третій день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, тому вони не можуть самостійно дихати та потребують реанімації. Вік важких хворих — від 30 до 40 років.