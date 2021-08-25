В День Независимости в Украине зафиксировали более 700 новых случаев коронавируса

За сутки 24 августа в Украине выявили 727 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Среди заболевших — 46 детей и 10 медработников. В течение суток умерли 20 пациентов с коронавирусом, 382 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (109), Одесской (62), Запорожской (62), Тернопольской (57) и Черновицкой (55) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 2 276 590 человек, от осложнений коронавирусной болезни умер 53 521 пациент. Побороть COVID-19 удалось 2 202 160 жителям страны.