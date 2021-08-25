В День Независимости в Украине зафиксировали более 700 новых случаев коронавируса

За сутки 24 августа в Украине выявили 727 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Среди заболевших — 46 детей и 10 медработников. В течение суток умерли 20 пациентов с коронавирусом, 382 человека выздоровели.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (109), Одесской (62), Запорожской (62), Тернопольской (57) и Черновицкой (55) областях.
За все время пандемии в Украине заболели 2 276 590 человек, от осложнений коронавирусной болезни умер 53 521 пациент. Побороть COVID-19 удалось 2 202 160 жителям страны.
- Осенью Украину ожидает значительное распространение варианта «Дельта», поскольку он сейчас доминирует в более чем 20 странах Европы. Утром 28 июля стало известно, что в Киеве умер первый пациент, у которого диагностировали именно этот вариант вируса.
- Штамм «Дельта» более агрессивный и быстрее развивается, чем предыдущие: на второй-третий день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, поэтому они не могут самостоятельно дышать и нуждаются в реанимации. Возраст тяжелых больных — от 30 до 40 лет.