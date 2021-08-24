В Украине за сутки выявили 692 новых случая коронавируса — более 400 человек госпитализированы

В Украине за прошлые сутки, 23 августа, зафиксировали 692 новых подтвержденных случаях коронавируса.
Об этом утром 24 августа сообщило Министерство здравоохранения.
Наибольшее количество случаев COVID-19 за сутки зарегистрировали в Киеве (132), Одесской (84), Харьковской (84), Луганской (62) и Черновицкой (47) областях.
Всего за прошлые сутки госпитализировали 410 человек, умерли 27 пациентов, выздоровели — 345.
С начала пандемии в Украине заболели 2 275 863 человека, выздоровели — 2 201 778 пациентов, летальных случаев — 53 501.
- Осенью Украину ожидает значительное распространение варианта «Дельта», поскольку он сейчас доминирует в более чем 20 странах Европы. Утром 28 июля стало известно, что в Киеве умер первый пациент, у которого диагностировали именно этот вариант вируса.
- «Дельта» более агрессивный и быстрее прогрессирует, чем предыдущие: на второй-третий день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, поэтому они не могут самостоятельно дышать и требуют пребывания в реанимации. Возраст тяжелых больных — от 30 до 40 лет.
- По данным департамента общественного здоровья Англии, вариант «Дельта» в 1,6 раза заразнее, чем «Альфа», в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще — к реанимации.
- Минздрав открыл в Украине более 300 центров вакцинации от коронавируса — вот список с адресами и графиком работы.