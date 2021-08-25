В Украине среди школ разыграют компьютеры и другую технику. Для участия в конкурсе должны вакцинироваться 80% сотрудников учреждения

В Украине запустили национальный конкурс, в котором школы могут выиграть компьютерную технику. Условием для участия является вакцинация более 80% сотрудников учреждения.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 25 августа.
«Сейчас проходит интересная акция в учебных заведениях: все школы, в которых будут вакцинированы более 80% педагогов, могут отправиться на конкурс и могут разыграть компьютерные классы и гарнитуры», — рассказал он.
Согласно официальным правилам конкурса «Вакцинированные и открытые», организатором которого является Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), он продлится с 20 августа по 3 октября. Объявление результатов приурочат ко Дню учителя.
Среди школ, которые примут участие в конкурсе, разыграют три суперприза — по 10 компьютеров, 10 гарнитур и 10 роутеров, 15 мини-призов — по 1 роутеру и 10 гарнитур, а также 50 поощрительных призов — наборы защитных масок и экосумок (по 15 штук).
Заполнить анкету для участия в розыгрыше можно до 29 сентября включительно.
- За сутки 24 августа в Украине зафиксировали 727 новых случаев коронавируса. Полностью вакцинированы в стране уже более 3 миллионов украинцев.
- Осенью Украину ожидает значительное распространение варианта «Дельта», поскольку он сейчас доминирует в более чем 20 странах Европы. Утром 28 июля стало известно, что в Киеве умер первый пациент, у которого диагностировали именно этот вариант вируса.
- «Дельта» более агрессивный и быстрее прогрессирует, чем предыдущие: на второй-третий день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, поэтому они не могут самостоятельно дышать и требуют пребывания в реанимации. Возраст тяжелых больных — от 30 до 40 лет.